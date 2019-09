La Juventus ha ritrovato un Emre Can in forma: Maurizio Sarri ha cambiato idea? Si apre uno spiraglio per la permanenza, ma lo spazio non sarà molto.

Sembrava ormai totalmente fuori dal progetto Juventus dopo l’esclusione dalla lista Champions, ma poco a poco Emre Can sta rientrando nei radar. Sabato, poi, è accaduto qualcosa di inaspettato per certi versi: Sarri lo chiama dalla panchina e lo fa scendere in campo. Il turco risponde presente con una gara difensiva e con qualche guizzo dei suoi: il suo futuro sta cambiando?

Juventus, Emre Can fa cambiare idea a Sarri

Qualcosa è accaduto in queste settimane e lo si era già capito dalle parole nel pre partita di Juventus Spal di Fabio Paratici il quale aveva dichiarato che, sebbene il turco ex Liverpool non avesse preso bene l’esclusione dalla lista Champions per l’Europa, il ragazzo si stava allenando bene e che avrebbe avuto il suo spazio.

Così è stato, quasi come se fosse stato un profeta. Adesso, però, quale sarà il futuro del ragazzo classe 1994? Sia chiaro: in panchina ci andrà spesso quest’anno, salvo clamorosi colpi di scena, in quanto il tecnico toscano lo vede come un’alternativa solida, ma pur sempre tale, a Khedira o al limite a Matuidi.

Non certamente un regista, come pensava Allegri, con Bentancur per Sarri più adatto al ruolo di vice-Pjanic.

