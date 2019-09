Niccolò Zaniolo alla Juve adesso non è più un’opzione di calciomercato impossibile da attuare: c’è stato un avvicinamento importante alla Roma, le ultime.

Adesso Niccolò Zaniolo alla Juve si può fare: spunta, infatti, un alleato davvero inaspettato per i bianconeri che potrebbe convincere la Roma a pensare di poter cedere il centrocampista classe 1999, che quest’anno non è partito benissimo tra le fila dei capitolini, a trasferirsi in bianconero già a gennaio.

Zaniolo alla Juve, Calciomercato: alleato inaspettato

Zaniolo alla Juve, non è fantamercato: allo stesso tempo, però, Fabio Paratici e più in generale la società di Corso Galileo Ferraris non è assolutamente disponibile a svenarsi oltre il necessario per portare il ragazzo cresciuto nel settore giovanile dell’Inter in bianconero.

In una situazione intricata come questa potrebbe esserci una persona che allo stesso tempo potrebbe dare inconsapevolmente una mano alla Juventus per il futuro del ragazzo: stiamo parlando di Antonio Conte.

L’attuale allenatore dell’Inter, infatti, che in un primo momento avrebbe spinto Marotta ad inserirsi nella corsa per il giovane per riportarlo a casa, adesso avrebbe mollato la presa.

Questo fatto aiuterebbe senz’altro Paratici nella corsa per arrivare al ragazzo in quanto avrebbe senz’altro più spazio di manovra e meno concorrenza. Insomma, ci si potrebbe muovere con più calma.

