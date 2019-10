Cristiano Ronaldo torna a parlare del suo ritiro e le sue parole fanno tremare i tifosi della Juventus innamoratissimi di lui.

Il portoghese a SportBible ha specificato: “Ritiro? Chissà cosa può accadere tra un anno o due anni. C’è voluto tanto tempo di duro lavoro e dedizione per raggiungere quello che ho raggiunto. Fuori dal calcio non sono ancora a quel livello. Sono una persona competitiva e non mi piace essere secondo o terzo. Voglio essere sempre il numero uno”.

Ronaldo sul ritiro: “Chissà cosa può accadere tra un anno”

Parole importanti quelle su Ronaldo e il ritiro. Il campo a oggi però ci dice che nonostante la sua età il ragazzo è decisamente ancora abile a giocare e potrà farlo ancora per diverso tempo. Staremo a vedere.

