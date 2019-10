Coutinho alla Juventus? Calciomercato: offerto in estate, ma…

Philippe Coutinho alla Juventus? Se n’è parlato nella sessione di calciomercato estivo e se in molti pensano a una bufala la realtà è ben altra.

Secondo quanto riportato da Sport pare che il Barcellona, prima di cedere il ragazzo al Bayern Monaco, abbia provato ad offrirlo ai bianconeri. L’idea era quello di riuscire a trovare i soldi per riportare in Catalogna Neymar Jr, cosa che poi alla fine non è riuscita.

E allora perché non si è concretizzato Coutinho alla Juventus? Il club blaugrana chiedeva 120 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dal club bianconero. Alla fine è andato a giocare col Bayern Monaco dove è arrivato in prestito con diritto di riscatto.

