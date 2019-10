Juventus, De Ligt in crescita: ecco che cos’è cambiato

De Ligt finalmente è risultato decisivo in una partita: il neo difensore centrale della Juventus è in crescita: che cos’è cambiato rispetto all’inizio?

La prova contro il Bayer Leverkusen ha regalato alla Juventus un De Ligt finalmente decisivo ed importante. Attento, preciso nelle coperture, perfetto nelle marcature e con pochissimi errori all’attivo: che cos’è cambiato rispetto ad inizio stagione?

Juventus, De Ligt decisivo: cos’è cambiato?

La chiave del successo è sempre una e una soltanto: il lavoro. L’olandese classe 1999, infatti, si è allenato moltissimo, più degli altri, cercando di entrare nei meccanismi di Sarri più di tutti e diminuire sensibilmente i tempi di apprendimento degli schemi e ciò che gli chiede il tecnico.

La Serie A, inoltre, è totalmente diversa dall’Eiredivisie in tutto e per tutto, quindi aveva bisogno di apprendere schemi e molto altro. Oggi sembra essere a buon punto anche se ovviamente non è ancora abbastanza: il ragazzo deve continuare a crescere e a fare la differenza accanto a Bonucci, soprattutto adesso.

Chiellini è out per infortunio, Demiral non convince e Rugani è fuori dal progetto: è il suo momento.

