Video Genk Napoli highlights: immagini gol e sintesi partita

Video Genk Napoli, highlights e immagini: tutti i gol della partita di Champions League di questa sera, le azioni salienti. Clicca qui per vedere la sintesi.

Non è stata una partita facile per i partenopei di Carlo Ancelotti: il Genk, infatti, come è possibile vedere dagli highlights e dai video gol partita, ha dato del filo da torcere agli azzurri. Questo dimostra ancora una volta come la Champions League non è una competizione da sottovalutare: tutte le partite sono fondamentali.

Video Genk Napoli: highlights e gol partita

Video gol Genk Napoli: highlights e sintesi della partita degli azzurri che hanno comunque potuto contare su un Milik che, forse, ha definitivamente risolto tutti i suoi problemi fisici che lo hanno tormentato durante tutti questi anni.

Sebbene sia soltanto un attaccante classe 1994, infatti, il ragazzo ha già subito due operazioni per la rottura del legamento crociato anteriore ma adesso sembra essere tutto risolto.

Dietro di lui però c’è un Fernando Llorente che scalpita: il ragazzo, arrivato quest’anno come gregario, si sta però ritagliando uno spazio importante all’interno delle rotazioni di Ancelotti. In futuro ci sarà un bel ballottaggio tra i due.

