Matthijs de Ligt al Barcellona, affare possibile o un grande rimpianto? Calciomercato Juventus: un ex compagno di squadra lo vuole convincere a trasferirsi.

De Ligt al Barcellona è forse uno dei più grandi rimpianti dei blaugrana per l’estate: il difensore centrale olandese alla fine si è trasferito alla Juventus per la rabbia dei catalani ma adesso potrebbe esserci un ritorno di fiamma. Un ex compagno di squadra all’Ajax lo sta chiamando insistentemente.

De Ligt al Barcellona, calciomercato Juventus: De Jong lo chiama

De Jong sta continuando a chiamare De Ligt per farlo trasferire al Barcellona: il calciomercato Juventus si infiamma nelle ultime ore. A gennaio chiaramente non si muoverà dal momento che, tra i mille motivi, in difesa la coperta in casa dei bianconeri è davvero corta.

I 75 milioni di euro circa spesi in estate da Paratici inoltre devono necessariamente rientrare in due modi: il ragazzo deve compiere una serie di prestazioni come quelle contro il Bayer Leverkusen, se non superiori, oppure attraverso una sua cessione subitanea ad una cifra particolarmente sostanziosa.

Il Barça è pronto oggi a mettere sul piatto circa 90 milioni di euro, una cifra davvero intrigante che risolverebbe parecchi problemi in termini di bilancio, ma basteranno?

Per la Juventus il giocatore è incedibile, anche se De Jong, suo ex compagno di squadra all’Ajax, continua a chiamarlo insistentemente per convincerlo, dicendo che quella ora è la vera terra delle opportunità in quanto c’è un cambio generazionale in corso. Insomma, si possono fare tante cose ma ora la sua testa è soltanto a Torino.

