Mario Mandzukic al Manchester United: la firma arriverà a breve? Le cifre dell’affare: a quale prezzo sarà venduto dalla Juventus? Calciomercato news.

Mancherebbe davvero poco, pochissimo per concludere l’affare che porterà Mandzukic al Manchester United: in ballo ci sarebbero, infatti, soltanto pochi milioni, sia in termini di costo del cartellino, sia in termini di ingaggio per il giocatore. Il prezzo dovrebbe essere quello che vi abbiamo detto negli scorsi giorni: 10 milioni di euro per far sì che la Juventus lo lasci partire.

La firma dovrebbe arrivare, ufficiosamente, tra pochi giorni, ma a gennaio avverrà quella ufficiale che farà diventare il croato un nuovo giocatore dei Red Devils. Quest’anno per lui ancora zero minuti in qualsiasi competizione ed il messaggio è chiaro: non è più parte del progetto.

E’ giusto che alla prima possibilità di calciomercato, la Juventus lo ceda per concedergli il giusto spazio e, allo stesso tempo, liberarsi di un ingaggio oneroso come il suo. Paratici pensa già al sostituto e sembra anche averlo trovato, ma al momento è presto per dirlo.

Durante questi mesi che ci separano dall’apertura del prossimo calciomercato invernale, chiamato appunto “di riparazione”, i bianconeri potranno salutare e ringraziare uno dei protagonisti assoluti degli ultimi anni, che si dovrebbe trasferire allo United. Ormai manca poco.

