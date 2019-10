Calciomercato Juventus: Fabio Paratici sta per essere beffato. Un difensore, obiettivo importante per la difesa, si sta allontanando: rinnovo in vista?

Sembrava poter finalmente trasferirsi alla Juventus, a Torino, per fare il suo grande ritorno in Italia. Adesso, però, Marquinhos sembra allontanarsi sempre di più ogni giorno che passa: il difensore centrale del Psg, infatti, sta per rinnovare il proprio contratto che aveva scadenza 30 giugno 2022. Paratici è beffato, tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, Marquinhos rinnova: Paratici beffato

Dopo il grande colpo De Ligt in estate l’intento della Vecchia Signora è quello di ringiovanire il reparto arretrato per dare una vera e propria svecchiata a tutta la difesa. In tal senso gli arrivi di Demiral e soci hanno aiutato: Marquinhos alla Juventus poteva essere un bel colpo di calciomercato ma adesso il brasiliano classe 1994 sembra allontanarsi sempre più.

L’offerta dei parigini campioni di Francia sembra infatti essere sempre più allettante e l’ex giocatore della Roma ha di fatto accettato: adesso la palla passerà all’agente del calciatore per gli ultimi dettagli tecnici ma l’avventura in Ligue 1, salvo clamorosi imprevisti dell’ultimo minuto che al momento non sembrano esserci, proseguirà senza alcun problema.

Le ultimissime news parlano infatti di un prolungamento del contratto di un anno, fino al 2023: una stagione in più per Marquinhos, che ha tutta la stima di Tuchel e della società. La sua avventura in Francia continua: Paratici è stato beffato.

