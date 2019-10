Era il 15 settembre quando Douglas Costa si è infortunato. Quali sono le condizioni del giocatore brasiliano della Juventus?

Infortuni. È stata questa l’emergenza attorno a cui sta ruotando la prima parte di stagione della Juventus. Tra i giocatori che sono finiti ko c’è Douglas Costa. Era il 14 settembre quando il brasiliano si è infortunato. Quali sono ora le condizioni dell’ex Bayern Monaco?

Infortunio Douglas Costa, quando tornerà in campo?

L’intenzione della Juventus sarebbe quella di non affrettare i tempi di recupero per Douglas Costa. Lo staff medico della società bianconera teme infatti una possibile ricaduta ed è per questo che vuole cautelarsi dopo il nuovo infortunio muscolare del brasiliano. Il verdeoro starebbe comunque facendo progressi, rispondendo in maniera più che positive alle cure. Il giocatore quindi salterà così il big match di domenica sera contro l’Inter.

Ma quando ci sarà il suo rientro? Molto probabilmente Douglas Costa tornerà a disposizione di Maurizio Sarri dopo la sosta delle nazionali, più precisamente il 19 ottobre, quando la Juventus affronterà il Bologna. Difficilmente però il sudamericano scenderà in campo dal primo minuto. Insomma, l’attesa sta per terminare. La Vecchia Signora è pronta a riabbracciarlo e a riavere una delle frecce più importanti al suo arco.

