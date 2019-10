L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha attaccato duramente Andrea Agnelli per essersi espresso su una petizione di alcuni tifosi.

Inter Juventus non è e non sarà mai una partita come tutte le altre. Lo si capisce nei giorni che la precedono e nelle dichiarazioni. Oggi a scatenare polemiche sono state alcune dichiarazioni di Antonio Conte nella consueta conferenza stampa della vigilia.

Inter Juventus, Conte attacca Agnelli

L’allenatore dell’Inter si è definito deluso dal patron della Juventus Andrea Agnelli, che ha voluto esprimere la sua opinione sulla proposta di alcuni tifosi di rimuovere la stella dedicata allo stesso Conte dalla Hall of Fame presente all’Allianz Stadium. Secondo il tecnico dei nerazzurri l’esporsi e l’intervenire sulla questione sarebbe stato un grave errore, in quanto avrebbe dato spazio all’ignoranza e alla parte più becera della tifoseria.

“Agnelli intervenendo ha dato spazio a una proposta becera, volgare, ignorante e priva di insegnamento e valori. Io questo argomento non voglio nemmeno toccarlo. Non diamo del tifoso a chi ha chiesto di togliere dallo Stadium la mia stella: quelli non sono tifosi, ma sono solo ignoranti“, queste il succo delle parole di Conte. Insomma, un attacco duro e frontale e che potrebbe accendere ancor di più Inter Juventus. Il match di San Siro, nonostante si sia soltanto alla settima giornata, vale davvero tanto. In ballo però non c’è soltanto la classifica, ma anche qualche rivincita personale. E chissà che Agnelli nel post partita non possa ulteriormente rispondere. Per una sfida che, da sempre, è andata ben oltre il campo e che si è sempre alimentato di sano e sportivo sfottò.

