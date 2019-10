Esultanza Dybala Inter Juventus: la gioia della Joya

L’esultanza di Dybala dopo il gol che sblocca Inter Juventus: ecco cosa ha fatto il giocatore della squadra bianconera in seguito alla rete.

Inter Juventus non sta affatto deludendo le attese. Sono bastati infatti pochissimi minuti per far schiodare il risultato dallo 0-0. A sbloccare il punteggio è stata la rete di Dybala.

Esultanza Inter Juventus: il gesto del bianconero

Classica esultanza di Dybala, che, dopo aver bucato Handanovic con un diagonale chirurgico, ha fatto il classico gesto della maschera. La Joya è stato scelto a sorpresa da Sarri. E per ora non sta tradendo la fiducia del mister della Juventus.

