Nuovo infortunio per Ramsey? Dall’Inghilterra arriva la voce che il calciatore gallese si sia fermato nel riscaldamento prepartita di Inter Juventus.

Secondo il Mirror il calciatore avrebbe accusato un affaticamento con la convocazione in nazionale che potrebbe sfumare. Il calciatore ha vissuto alcuni problemi fisici importanti negli ultimi mesi e di certo non c’è la volontà di perderlo a lungo con la Juventus che dialoga stretto col Galles.

Infortunio Ramsey, affaticamento prima di Inter Juventus

Peccato per questo infortunio di Ramsey perché il calciatore tornava tra i convocati del Galles ben 11 mesi dopo l’ultima volta. Era anche reduce da un buon periodo di crescita con la maglia bianconera. Visto il ko accusato in primavera non si vuole forzare la mano su un ragazzo che è reduce da difficoltà muscolari.

