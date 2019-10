Juventus, De Ligt non convince: Sarri prende una decisione drastica

La Juventus ha vinto il derby d’Italia contro l’Inter ma De Ligt non ha convinto: Maurizio Sarri ha preso una decisione drastica per il suo futuro.

Il successo contro i nerazzurri per 2-1 a San Siro, in trasferta, ha lievemente pacato la prestazione negativa di De Ligt con la maglia della Juventus: dopo un paio di partite, compresa quella di Champions League, in cui il difensore centrale sembrava convincere a pieno, domenica sera ha fatto due passi indietro rispetto alle ultime uscite. Maurizio Sarri potrebbe quindi prendere una decisione “drastica” per la prossima partita di campionato.

Juventus, De Ligt non convince: Sarri lancia Rugani?

La prossima sfida di campionato vedrà la Juventus affrontare il Bologna dopo la sosta forzata per le Nazionali. De Ligt in questa sfida contro gli ostici felsinei potrebbe clamorosamente rimanere fuori, in panchina.

Dietro di lui, infatti, c’è un Daniele Rugani che scalpita: già contro i nerazzurri, infatti, era proprio lui -e non Demiral- che si stava scaldando per entrare al posto di Bonucci che sembrava non potercela fare.

Alla fine è tornato tutto alla normalità ma il segnale è importante. Fra un paio di settimane potrebbe essere proprio l’ex centrale dell’Empoli a togliere il posto all’acquisto più caro dell’anno, ben 75 milioni di euro.

Sarà davvero così? Se così fosse, non sarebbe tuttavia un dramma: il nazionale olandese classe 1999 ha ancora bisogno di tempo. Troverà la sua strada, ma per Rugani potrebbe essere una chance importantissima per scalare le gerarchie.

