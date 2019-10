Paul Pogba alla Juventus adesso è una pista di calciomercato caldissima: dalla Spagna dicono che il Real Madrid si è ritirato, Paratici ha via libera.

Pogba alla Juve: un affare di calciomercato che si scalda ogni secondo che passa sempre più. Anche per gennaio. Il Real Madrid infatti sembrerebbe essersi ritirato dalla corsa per il centrocampista francese classe 1993 del Manchester United: per Zinedine Zidane il ragazzo non è più una priorità.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: Paratici affonda il colpo

Secondo le ultimissime news di calciomercato Juventus, Fabio Paratici sta per affondare il colpo decisivo per portare a Torino -di nuovo- Pogba. Adesso bisognerà cercare di trovare la quadra con i Red Devils: l’offerta? Non meno di 70 milioni di euro.

A questa ipotetica, però, dovrà necessariamente corrispondere un’uscita per non gravare troppo sul bilancio: Mandzukic è ormai assolutamente lontano dal progetto bianconero e, dal suo addio, la società di Corso Galileo Ferraris potrebbe risparmiare oltre 15 milioni lordi di ingaggio in aggiunta ai circa 10 milioni di cartellino. Un buon gruzzoletto di partenza.

