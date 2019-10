Maurizio Sarri rivoluziona la Juventus: i giocatori in uscita in estate ora sono centrali. Uno di questi è un centrocampista escluso dalla lista Champions.

Come è strano il calcio: i giocatori che fino a ieri erano segnalati in uscita adesso sono tornati prepotentemente al centro del progetto. E’ il caso soprattutto dei centrocampisti come Matuidi e Khedira, passati da oggetti misteriosi e da piazzare come esuberi di lusso a pezzi fondamentali dello scacchiere tattico dell’allenatore toscano. Adesso, però, proprio loro due tremano davanti al progresso di Emre Can che anche domenica ha dato prova di grande solidità.

Sarri rivoluziona la Juventus: messaggio ai centrocampisti

Emre Can, infatti, sta letteralmente scalpitando dopo un inizio di stagione complicato e ricco di polemiche: l’esclusione dalla lista Champions, arrivato in maniera totalmente inaspettata, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per il mediano tedesco di origini turche.

Per lui il futuro sembrava essere ormai da separato in casa ma adesso, totalmente a sorpresa, il suo ruolo potrebbe essere centrale: tutte le volte che è stato chiamato in causa l’ex Liverpool ha fatto benissimo.

Contro il Bologna, dopo la sosta, il ragazzo classe 1994 potrebbe essere, con tutta probabilità, schierato dal 1′ per premiare il suo grande lavoro non solo in campo ma anche in allenamento. I titolari adesso tremano.

