Isco alla Juventus, Calciomercato: pronta l’offerta per gennaio

Isco alla Juventus è un affare di calciomercato Juventus che sta per prendere piede già a gennaio: pronta l’offerta per gennaio, tutti i dettagli.

E’ pronto l’assalto ad Isco da parte della Juventus: le ultimissime news di calciomercato vogliono il giocatore del Real Madrid lontano dalla formazione allenata da Zidane già nel mercato di gennaio e per questo motivo moltissimi club sono interessati a lui.

Isco alla Juventus, calciomercato: assalto a gennaio

Paratici è pronto a fare un tentativo per il ragazzo ben consapevole del fatto che non sarà semplice: in Serie A infatti c’è la fila per lui a cominciare dall’Inter che è pronta ad inserirsi. Bepep Marotta, infatti, lo vorrebbe come rinforzo di qualità per Antonio Conte.

L’offerta dovrebbe esserci già nelle prossime settimane, chiaramente molto informale, ma non è da escludere che nelle prossime settimane ci sia un avvicinamento da pate della Vecchia Signora. Staremo a vedere.

