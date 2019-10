Luciano Moggi ha analizzato il derby d’Italia, vinto dalla Juventus, e ha sottolineato quella che è stata la scelta più giusta dei bianconeri.

A ormai due giorni di distanza, quanto successo in Inter Juventus continua a far riflettere e discutere. Ad analizzare a mente fredda il derby d’Italia è stato anche Luciano Moggi, ex dg dei bianconeri.

Inter Juventus, il pensiero di Luciano Moggi

L’ex dirigente della Vecchia Signora si è soffermato soprattutto sulla scelta di mercato della Juventus di mollare Lukaku, passato poi proprio all’Inter. Queste le parole di Luciano Moggi, rilasciate ai microfoni del noto quotidiano ‘Libero’: “Mollare Lukaku credo che sia stato il miglior colpo bianconero. In estate si mormorava dell’attaccante belga destinato alla Juve, con Higuain che sarebbe poi passato all’Inter. Ora è chiaro chi ci avrebbe eventualmente guadagnato“.

Parole fin troppo chiare quelle di Luciano Moggi, che ancora una volta decide di non mandarle a dire. Un elogio indiretto quindi a Gonzalo Higuain, decisivo con il suo gol nel match di domenica sera in quel di San Siro. La sua permanenza, che fino a qualche mese fa appariva impossibile, si sta rivelando una scelta più che azzeccata. E Lukaku rimane soltanto un lontano ricordo. E per l’ex dg non ci si poteva essere mossa più giusta. Il campo per ora ha confermato la validità di tutto questo.

