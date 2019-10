José Mourinho attacca e scredita Cristiano Ronaldo della Juventus e Lionel Messi del Barcellona: per lo Special One non sono i più forti al mondo.

Quando parla non è mai banale, anche quando, ad oggi, non ha ancora una panchina sotto i piedi ed una squadra da allenare. José Mourinho ha dichiarato che, secondo la sua modesta opinione, Cristiano Ronaldo e Messi non sono i giocatori più forti al mondo: ecco chi, secondo lui, è superiore all’attaccante della Juventus ed a quello del Barcellona.

Juventus, Mourinho attacca Ronaldo: “Non è il più forte al mondo”

Secondo lo Special One, infatti, non è CR7 il più forte al mondo ma un altro Ronaldo, “Il Fenomeno” che ha giocato nell’Inter. Per le parole dell’ex allenatore di Manchester United, Inter e Real Madrid, infatti, è di gran lunga il più forte al mondo.

Peccato, però, che gli infortuni fisici davvero gravi ed una vita non particolarmente da professionista ne abbiano limitato di parecchio quella che, a detta di molti, era una vera e propria forza devastante, un talento assoluto della natura.

