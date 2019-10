Miralem Pjanic al Barcellona è il desiderio di Valverde: le ultimissime news di calciomercato Juventus parlano di un interesse molto forte dei blaugrana.

Tutti pazzi per Miralem Pjanic. Il centrocampista classe 1990 della Juventus è infatti diventato l’oggetto del desiderio di moltissimi top club a cominciare dal Barcellona che vede in lui il nuovo regista del futuro per i blaugrana. La Juventus, però, lo considera a dir poco incedibile soprattutto sotto l’egida di Maurizio Sarri: i dettagli.

Pjanic al Barcellona, Calciomercato Juventus: costo cartellino

Il costo del cartellino di Miralem Pjanic al Barcellona, passando per il calciomercato Juventus, è quello di almeno 90 milioni di euro. Il ragazzo nazionale bosniaco, infatti, ha imparato finalmente anche a verticalizzare maggiormente il gioco come gli ha chiesto espressamente Sarri.

Inoltre, fattore non marginale, è sempre stato accusato di non essere un giocatore eclettico, in grado di compiere anche un po’ di filtro in mediana. Quest’anno, invece, sembra essere letteralmente cambiato: ha trovato finalmente la sua dimensione.

I bianconeri però non sono intenzionati ad ascoltare le offerte del Barça: per la società di Corso Galileo Ferraris è considerato assolutamente incedibile a qualsiasi costo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK