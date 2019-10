Il Manchester United si è convinto a cedere Paul Pogba e la Juventus nella prossima finestra di calciomercato è pronta a fare uno scambio con due giocatori.

Tutti pazzi per Paul Pogba. Il centrocampista francese classe 1993 del Manchester United è un obiettivo di calciomercato concreto di molte squadre, Juventus compresa: i bianconeri sono pronti a mettere sul piatto due contropartite tecniche in uno scambio davvero interessante che avrebbe una duplice importanza.

Da una parte permetterebbe alla Vecchia Signora di riportare a Torino il francese, dall’altra di liberarsi di due calciatori dall’ingaggio pesante ed ormai ai margini del progetto.

Pogba alla Juventus, calciomercato: due giocatori sul piatto

Il primo nome sullo scambio per arrivare a Pogba alla Juventus è quello di Emre Can: il centrocampista tedesco, che ha confessato di non essere felice in bianconero ma di volersi giocare le sue carte, sta tuttavia trovando un po’ di spazio in quest’ultimo periodo in campionato, ma ciò nonostante non sembra bastare.

Il secondo nome è un volto noto ormai tra le fila dei Red Devils: stiamo parlando di Mario Mandzukic. L’attaccante croato, infatti, è un punto fermo di Solskjaer ma in campionato tra le fila di Sarri non ha giocato nemmeno un minuto.

Ormai il suo tempo alla Vecchia Signora sembra essere ormai finito e, per questo motivo, è pronto a dire addio già a gennaio. Allo stesso tempo, però, vorrebbe trovare una squadra in un campionato ancora competitivo.

Lo scambio Pogba-Emre Can e Mandzukic tra Juventus e Manchester United potrebbe accendere il calciomercato: work in progress.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK