Luca Pellegrini, attualmente in forza al Cagliari, ha parlato di un suo possibile ritorno alla Juventus. Queste le sue parole.

Luca Pellegrini è impegnato con la Nazionale Under 21. Il 20enne è stato acquistato dalla Juventus nella scorsa sessione estiva, per poi passare in prestito al Cagliari. Il difensore però pensa a un possibile futuro con la maglia dei bianconeri.

Juventus, Pellegrini sogna il ritorno

Pellegrini ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’, parlando proprio di questa possibilità futura: “Fernando Mastropietro, che è stato mio allenatore ai tempi delle giovanili, diceva sempre che da 1 a 8 si fa, ma il difficile arriva quando devi fare da 8 a 10. Insomma, a certi livelli sono i dettagli che fanno la differenza. È naturale comunque che speri di poter tornare alla Juventus. Ora però penso solo al presente e a fare bene a Cagliari“.

Il mancino classe 1999 è tornato anche sull’addio alla Roma, sottolineando come i fischi, arrivati durante la sfida con il Cagliari dell’ultima giornata di campionato, gli siano comunque dispiaciuti. “Sono cresciuto con i giallorossi, facendo parte del loro vivaio. Purtroppo le strade si sono separate. Io ho pensato al mio meglio e la Roma ha fatto la sua scelta“, ha concluso Pellegrini. Ora il suo obiettivo è provare a conquistarsi la fiducia della Juventus. E tutto dipenderà dal suo rendimento e dalle sue prestazioni con il Cagliari.

