Pagelle Italia Grecia: tutti i voti della partita andata in scena all’Olimpico e valida per le qualificazioni a Euro 2020.

Vincere per ottenere il pass per Euro 2020. Era questo l’obiettivo della Nazionale di Roberto Mancini nel match di oggi contro la Grecia, andato in scena allo stadio Olimpico di Roma. Una sfida contro un avversario in fase di ricostruzione, ma comunque ostico e da prendere assolutamente con le molle. Ecco le pagelle della partita:

Donnarumma 6

D’Ambrosio 6

Bonucci 6,5

Acerbi 6,5

Spinazzola 6

Barella 6

Jorginho 6,5

Verratti 6

Chiesa 5,5

(38′ Bernardeschi 6,5)

Immobile 6

(79′ Belotti s.v.)

Insigne 6

Pagelle Italia Grecia, i migliori e i peggiori del match

Pagelle italia Grecia ci portano ad analizzare le prestazioni di alcuni singoli. Tutte le attese erano senza alcun dubbio per il reparto offensivo degli azzurri. Non pienamente giudicabile la performance di Chiesa, fermato da un infortunio nel corso del primo tempo. Bene ha fatto però il suo sostituto, ossia Federico Bernardeschi. Ottimo infatti l’impatto sulla partita del giocatore della Juventus, che si è fatto senza alcun dubbio trovare pronto. Buona anche la prova di Immobile e Insigne, per quanto ai due sia mancata la giocata decisiva in zona gol.

Positiva anche la prestazione del reparto difensivo, con Acerbi e Bonucci che hanno dato sicurezza al reparto e che non hanno mai fatto correre veri pericoli a un Donnarumma comunque sempre attento e concentrato. A centrocampo a spiccare è stato Jorginho. Il centrocampista del Chelsea ha comandato la manovra, dando ordine e geometrie. Insomma, per Mancini ci sono state molte risposte importanti. Il commissario tecnico non potrà ovviamente non tenerne conto.

