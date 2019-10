Infortunio Chiesa Italia Grecia: l’azzurro out per un problema muscolare

Tegola per Mancini in Italia Grecia: dopo 38 minuti è costretto a lasciare il campo Federico Chiesa. Le ultime sulle condizioni dell’azzurro.

Brutte notizie dallo stadio Olimpico di Roma, dove si sta giocando Italia Grecia, match valido per le qualificazioni a Euro 2020. Infatti, dopo soltanto 38 minuti, Federico Chiesa è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Problema muscolare per l’esterno degli azzurri, che sembra aver accusato un risentimento al flessore e ha lasciato il campo. Al suo posto è sceso entrato Federico Bernardeschi, ma le condizioni del giocatore della Fiorentina tengono in ansia il commissario tecnico Roberto Mancini.

