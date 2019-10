Calciomercato Juventus, affondo per Rakitic

Il calciomercato Juventus dovrebbe regalare qualche sorpresa ai bianconeri già nella sessione di riparazione di gennaio.

Secondo Sport i bianconeri sarebbero pronti a insistere per Ivan Rakitic. Il calciatore vuole lasciare il Barcellona e sono molti i club che sono pronti a darsi battaglia per portarlo a casa. Si tratta di un interno di centrocampo davvero di grande qualità, spesso impegnato come mezzala sinistra.

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere presto Ivan Rakitic protagonista. Attenzione però perché già c’è grande abbondanza in mezzo al campo. Attenzione a diverse squadre che monitorano con attenzione il calciatore. Tra di queste troviamo Inter e diverse big inglesi.

