Il calciomercato Juventus potrebbe essere illuminato da un grande colpo nella sessione di gennaio con la società pronta a prendere un centrocampista.

Nonostante il reparto sia già abbastanza affollato la società ha deciso di mettere gli occhi su due centrocampisti di assoluto livello. Abbiamo già parato di Paul Pogba, che Paolo Paganini pensa possa partire verso Torino. L’altro invece è quello di Christian Eriksen.

Calciomercato Juventus, grande colpo a gennaio!

Il calciomercato Juventus porta a un centrocampista tecnico e di livello come il danese. Lo riporta il Corriere di Torino che sottolinea come i bianconeri siano pronti all’affondo. Il ragazzo va a parametro zero a giugno 2020 e la società campione d’Italia può avanzare un’offerta da saldo a gennaio.

