Calciomercato Juventus in fermento con Maurizio Sarri che lavora anche in vista della sessione di gennaio, cercando di limare alcune situazioni in bilico.

Nel mirino sono stati messi due calciatori importanti del Chelsea che il mister ha allenato quando era a Londra l’anno scorso. Secondo Ilbianconero.com i nomi sono quelli di Emerson Palmieri e Kantè due ragazzi di sicura affidabilità.

Calciomercato Juventus, Sarri ha chiesto due calciatori del Chelsea

Si arricchisce di nomi prestigiosi il calciomercato della Juventus. Nel mirino in testa c’è Emerson Palmieri, calciatore di grande prestanza fisica e terzino sinistro più volte nel mirino. Serve un’alternativa ad Alex Sandro vista la precarietà della forma di Mattia De Sciglio che rimarrebbe comunque a giocare come jolly.

Rimangono più dubbi invece sull’ex Leicester che è uno dei calciatori più importanti della Premier League ma che andrebbe a cozzare con diversi campioni. Il grande inizio di stagione di Blaise Matuidi e la mancata esplosione di Adrien Rabiot su quella corsia al momento sembrano frenare ogni trattativa in questo senso.

