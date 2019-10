Nonostante i 32 anni, Edinson Cavani è un nome che fa ancora sognare. Il giocatore potrebbe lasciare il Psg a parametro zero.

Edinson Cavani è un nome che, nonostante i 32 anni, accende gli animi dei tifosi e fa sognare a occhi aperti. L’attaccante uruguaiano sembra destinato a lasciare a parametro zero il Psg. Il suo contratto con i transalpini scade infatti il 30 giugno del 2020. Ed ecco che sull’ex Napoli potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato. Tante le pretendenti pronte ad accaparrarsi le sue prestazioni.

Cavani alla Juventus, Calciomercato: l’uruguaiano a parametro zero

In pole position per Cavani ci sarebbe il Manchester United. Secondo quanto riportato dal portale britannico ‘Sunday Express’, i Red Devils sarebbero in vantaggio sulle altre concorrenti. E la Juventus? L’uruguaiano è stato più volte accostato ai bianconeri. La trattativa però non è mai decollata e non si è mai trasformata in un qualcosa di veramente concreto. Appare però abbastanza evidente che, nonostante la rinascita di Dybala e Higuain, i piemontesi siano alla ricerca di un grande centravanti.

Insomma, anche la Vecchia Signora potrebbe iscriversi alla corsa per il buon Edinson. E chissà che Paratici non riesce a mettere a segno il grande colpo a parametro zero. Perché Cavani è ancora uno in grado di fare la differenza e di spostare gli equilibri. A suon di gol. E perché a volte i sogni, seppur in leggero ritardo, diventano realtà.

