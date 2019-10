Federico Bernardeschi al Barcellona è un affare di calciomercato Juventus in divenire: il centrocampista non trova spazio ma gioca bene in Nazionale.

Federico Bernardeschi è un nome molto caldo per quanto concerne il calciomercato Juventus in uscita: il Barcellona è sulle sue tracce ormai da tempo in quanto rimane uno dei calciatori di maggior talento che abbiamo in Italia ed in Nazionale il ragazzo classe 1994 lo ha dimostrato con i fatti. In bianconero, però, non sta trovando spazio.

Bernardeschi al Barcellona, Calciomercato: scambio con Rakitic?

Al momento lo scambio rimane un’opzione stabile ma comunque non semplice per due motivi: il primo è il prezzo, dal momento che il ragazzo ex Fiorentina classe 1994 è considerato un top player in tutto, prezzo compreso. Base di partenza? 60 milioni di euro.

Il secondo è il fatto che i due hanno una bella differenza d’età che fa pendere la parte economica dell’accordo in favore della Vecchia Signora.

Entrambi i ragazzi, però, condividono una sorta di tristezza di fondo all’interno del loro club: giocano poco e non sembrano essere indispensabili.

Contro l’Inter nel derby d’Italia però il ragazzo ha giocato davvero bene facendo un ottimo lavoro oscuro che si è visto alla sua uscita dal campo. Lo scambio Bernardeschi Rakiti tra Juve e Barça potrebbe giovare a tutti.

