Calciomercato Juventus, idea Milik per l’attacco

Nonostante per il calciomercato Juventus Fabio Paratici abbia parlato di zero acquisti nella sessione di riparazione le voci non si fermano.

L’ultima riguarda l’attaccante polacco del Napoli, Arkadiusz Milik. Il calciatore gioca poco in azzurro e sarebbe sicuramente un’alternativa valida al Pipita Higuain davanti. C’è però da dire che sono tanti i calciatori già in rosa, staremo a vedere dunque se arriveranno anche delle cessioni per farlo arrivare.

In merito al calciomercato Juventus si può fare una riflessione su Milik. L’attaccante ha parlato dal ritiro della Polonia come riportato da SportMediaset. Parole importanti che hanno lasciato tutti un po’ senza parole e che hanno spiazzato per prima la dirigenza del Napoli stesso.

Ecco cosa ha detto a Polsat Sport: “Mi piacerebbe giocare di più, avere più di 15 minuti a gara e non dirò altro. Il gol è stato importante. Lewandowski ha recuperato una grande palla e sono contento per la rete che ci ha dato tranquillità“. Sono parole importanti che fanno capire come questi sia scontento.

