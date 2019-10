Cavani alla Juventus? Calciomercato: affare a parametro zero

Cavani alla Juventus è una possibilità concreta di calciomercato. Il centravanti argentino potrebbe a breve lasciare il Paris Saint German.

Giocatore dotato di grande personalità e abile nella gestione delle palle che arrivano in area di rigore a febbraio compirà 33 anni. Nonostante questo è un calciatore che sposta gli equilibri, in grado di dare la possibilità di cambiare passo. Ragazzo intelligente e abile nel gestire il pallone ha la forza per fare la differenza anche ad altissimi livelli.

Cavani alla Juventus? Calciomercato: affare a parametro zero

Cavani alla Juventus viene rilanciato da Calciomercato.com che specifica come il calciatore stia rifiutando la possibilità di arrivare a parametro zero. Ci sono decisamente diverse sensazioni che si potrebbero sviluppare nelle prossime settimane coi bianconeri interessati a valutare la situazione anche se con gli occhi rivolti al futuro.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK