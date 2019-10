I tifosi dell’Inter attaccano Juan Cuadrado che ha così subito una serie di commenti spiacevoli dopo quanto accaduto in nazionale.

Il colombiano sarebbe stato autore del fallo che ha causato il brutto infortunio di Alexis Sanchez costretto a uno stop di due-tre mesi. In realtà il video però dimostra come quanto accaduto non riguardi nel caso la vespa, incolpevole per quanto accaduto.

Cuadrado attaccato dall’Inter, i tifosi contro di lui

Cuadrado attaccato dall’Inter e la sfida si rinnova. I tifosi della Juventus però lo difendono e per accorgersene basta fare un giro sui social network. La vespa ha riconquistato i bianconeri con il ruolo di terzino, dimostrando di poterlo fare e molto bene.

