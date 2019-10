Maurizio Sarri prepara Juventus Bologna probabili formazioni tra sorprese e turnover. Vedremo chi sarà in campo dal primo minuto.

Sicuramente ci sono delle valutazioni importanti da fare sui calciatori tornati dalle nazionali. Con Douglas Costa che potrebbe tornare tra i convocati. Gigi Buffon dovrebbe essere schierato in porta con Szczesny preservato in vista della Champions League, ricordiamo che martedì ci sarà la sfida in Russia contro la Lokomotiv.

Juventus Bologna probabili formazioni, cosa accadrà? In difesa potrebbe riposare Juan Cuadrado tornato da una traversata oceanica per la nazionale. Attenzione però perché Danilo e De Sciglio sono ancora fermi.

Dovrebbero esserci novità anche a centrocampo dove si vocifera della possibilità di vedere Federico Bernardeschi come mezzala. Presto potrebbero arrivare delle ottime notizie proprio delle sorprese. Vedremo chi sarà dunque schierato dal primo minuto in una gara importante per mantenere la testa della classifica raggiunta con la vittoria a Milano contro l’Inter.

