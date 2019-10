L’Inter deve trovare un’alternativa in quanto Tonali è un obiettivo di calciomercato della Juventus ed i bianconeri sembrano favoriti: chi c’è nel mirino?

Partirà l’assalto già a gennaio a Tonali del Brescia: le ultimissime news di calciomercato Juventus vogliono il ragazzo proprio in mezzo tra i bianconeri ed i nerazzurri, con i primi favoriti sui secondi. Allo stesso tempo, però, non sarà affatto semplice per Marotta sorpassare l’ex collega Paratici: la Vecchia Signora, si sa, ha un’ascendente piuttosto forte sul ragazzo. Ecco allora l’alternativa è già pronta: il nome è davvero grosso, Ivan Rakitic del Barcellona, in uscita dalla Catalogna.

Tonali alla Juve, calciomercato: Inter pensa a Rakitic

Potrebbe esserci allora un doppio duello di mercato tra bianconeri e nerazzurri, con i primi che hanno in mano di fatto il forte regista del Brescia classe 2000. La Juve, però, dovrà fare attenzione anche alle pista estere: il Manchester United potrebbe piombare sul ragazzo.

Allo stesso tempo, però, non sarà affatto semplice per i nerazzurri di Antonio Conte arrivare sul croato che, come sappiamo, è l’oggetto del desiderio di moltissime formazioni.

