Il calciomercato Juventus a gennaio ci porterà a diversi movimenti in uscita. Tra questi ci sarà la cessione di un calciatore importante.

Secondo quanto riportato dal portale della Gazzetta dello Sport pare che i bianconeri siano pronti a liberare Daniele Rugani che fino a questo momento non ha mai giocato nonostante l’infortunio di Giorgio Chiellini. A 0 minuti dopo 9 partite e sicuramente con l’umore sotto le scarpe pensava di avere più spazio dal suo ex mentore Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, a gennaio ceduto un pupillo di Sarri

Il calciomercato Juventus porterà alla cessione di Daniele Rugani. Sul difensore ci sono diverse squadre e il ragazzo potrebbe partirà già nella sessione di gennaio. Attenzione però perché il brutto ko di Chiellini obbligherà la società a prendere un altro calciatore in quel ruolo per non rimanere con solo tre centrali.

