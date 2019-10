Fabio Paratici ha svelato il futuro di Juan Cuadrado e Blaise Matuidi: i due centrocampisti rimarranno in bianconero o no? Calciomercato Juventus news.

Il dirigente dei bianconeri ne ha parlato a margine del ritiro di un premio ed ha svelato il loro futuro o almeno quello che secondo lui potrà accadere nei prossimi mesi. Ecco quale sarà, secondo Paratici, il futuro dell’esterno colombiano e del centrocampista centrale francese: c’è aria di rinnovo oppure no?

Calciomercato Juventus, Cuadrado e Matuidi rinnovano? Le ultime news

Paratici ha svelato delle news importanti di calciomercato Juventus: ha dichiarato infatti che i rapporti con gli agenti di entrambi i calciatori sono ottimi e che si sta lavorando per prolungare il contratto di entrambi, che sono diventati, un po’ a sorpresa, il punto di riferimento per Maurizio Sarri nella formazione titolare.

Il mediano francese ex Psg, infatti, grazie al suo estro ed all’intelligenza tattica di fatto ha saltato pochissime partite, venendo anche schierato come terzino sinistro in caso di emergenza.

Il colombiano ex Chelsea, invece, ha fin da subito trovato spazio in avanti nel tridente per poi essere spostato in difesa, sulla fascia destra. Il tecnico toscano ama la loro duttilità ed il loro mettersi al servizio con qualità ed umiltà per la squadra.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK