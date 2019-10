Leonardo Bonucci, Juventus: altezza, figli, moglie e stipendio

Chi è Leonardo Bonucci, difensore centrale della Juventus e della Nazionale? Scopriamo la sua altezza, il nome della moglie, dei figli e lo stipendio.

Da anni ormai è una bandiera non solo della Juventus ma anche e soprattutto della Nazionale e, più in generale, del calcio italiano. Leonardo Bonucci, difensore centrale dei bianconeri, è un personaggio pubblico la cui vita al di fuori del campo, tuttavia, non è stata sempre semplice.

Allo stesso tempo, però, il calciatore e sua moglie Martina Maccari, che hanno tre figli (Lorenzo, Matteo e Matilda) non si sono mai dati per vinti e non hanno mai mollato, ma sempre stando lontani dai riflettori.

Leonardo Bonucci chi è? Moglie, figli

Leonardo Bonucci, la cui età oggi è di 32 anni, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter (dove ha anche esordito con la maglia ufficiale), per poi essere mandato in prestito per crescere prima a Treviso e poi a Pisa.

Il Bari decide così di acquistarlo a titolo definitivo ed il ragazzo, ancora giovanissimo, attira l’attenzione dei bianconeri che lo portano a Torino. Dopo qualche stagione difficile ma di adattamento, il ragazzo cresce a dismisura fino a diventare uno dei più forti centrali al mondo.

Il suo trasferimento al Milan nell’estate 2017 è un vero e proprio smacco per i tifosi della Vecchia Signora che, tuttavia, nel momento in cui ritorna un anno dopo a Torino, lo perdonano subito.

Il difensore centrale, per quanto concerne la sua vita privata, sappiamo che è sposato da ormai qualche anno con Martina Maccari, la sua bellissima moglie che gli ha dato la gioia di diventare padre per ben 3 volte.

Nel 2012 è nato Lorenzo, nel 2014 Matteo e nel 2019 la piccola Matilda. Riguardo al secondogenito, fece notizia, purtroppo, la sua malattia: il piccolo è stato infatti operato nel 2016 per l’insorgere di una patologia acuta che è stata riscontrata durante un’operazione chirurgica per rimuovere un’ernia inguinale.

Il piccolo Matteo, il figlio malato di Bonucci che all’epoca aveva solo 3 anni, oggi sembra stare decisamente meglio per la gioia non solo di papà Leonardo e la moglie Martina, ma anche per tutti i tifosi e in generale gli amanti del calcio. Una bellissima notizia.

Stipendio Bonucci alla Juventus e altezza

Il giocatore attualmente, stando a quanto riporta transfermarkt, guadagna 7,5 milioni di euro di ingaggio alla Juventus ed è alto 1,90 m, almeno secondo Eurosport.

Il ragazzo, che può vantare oltre 300 presenze con la maglia della Juve e quasi 100 in Nazionale, è un vero e proprio punto di riferimento per tutti, leader dentro e fuori dal campo.

