Liechtenstein Italia probabili formazioni, che sorpresa in attacco!

Liechtenstein Italia probabili formazioni, il commissario tecnico Roberto Mancini regala delle sorprese vista la qualificazione già raggiunta.

Ecco i probabili schieramenti:

Liechtenstein (4-5-1): B. Buchel; Rechtensteiner, Malin, Kaufmann, Goppel; Maier, Hasler, M. Buchel, Polverino, Weiser; Salanovic. Allenatore: Kolviosson

Italia (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Cristante, Verratti; Bernardeschi, Belotti, El Shaarawy. Allenatore: Mancini.

Liechtenstein Italia probabili formazioni, il ritorno di El Shaarawy

Tra le sorprese delle probabili formazioni di Liechtenstein Italia c’è sicuramente Stephan El Shaarawy. Il Faraone è emigrato in estate in oriente, ma nonostante questo l’attenzione del nostro ct su di lui è altissima. C’è voglia e curiosità di capire cosa accadrà, sta di fatto che in campo ci sarà il solito Leonardo Bonucci capitano imprescindibile.

Si partirà con un 4-3-3 che vedrà la maglia numero 10 tornare sulle spalle del suo legittimo proprietario Federico Bernardeschi. Sarà dunque interessante vedere come si comporteranno anche i giovani come Cristante e Zaniolo ai quali verrà data una possibilità importante.

