Calciomercato Juventus, si rinnova ulteriormente l’asse di mercato con il Milan: Paratici e Maldini stanno discutendo di due nomi importanti, le ultime.

Paratici e Maldini stanno ricostruendo l’asse di calciomercato tra Juventus e Milan: dopo l’affare relativo allo scambio Bonucci-Caldara di qualche estate fa, che oggettivamente ha rinforzato i bianconeri, ecco che si potrebbe rinnovare questo accordo con due giocatori che potrebbero cambiare presto maglia. Tutti i nomi sui quali si sta discutendo.

Calciomercato Juventus, Milan asse caldo: due nomi

Il primo nome è quello di Emre Can al Milan: il centrocampista della Juve, che non sta trovando molto spazio tra le fila dei bianconeri, è comunque in crescita tra le fila di Maurizio Sarri, come esplicitato dalle sue parole.

Su di lui però ci sono parecchie squadre ma i rossoneri, forti di quest’alleanza, potrebbero essere in prima fila. Il secondo nome è quello di Daniele Rugani, affare relativamente più semplice da chiudere dal momento che il ragazzo è ormai finito in fondo alla lista dei difensori centrali, addirittura dopo Demiral.

Il Milan potrebbe trovare i soldi per questi due acquisti, o almeno uno, con la cessione di Paquetà, sempre più in orbita Psg che sogna, con Leonardo, il suo approdo a Parigi.

