Hysaj alla Juventus può essere un colpo di calciomercato molto interessante in vista della sessione di gennaio. Un terzino di assoluto valore che è pupillo di Maurizio Sarri.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l’albanese sarebbe sempre nel mirino della squadra bianconera. Il tecnico ex Chelsea lo aveva lanciato in Serie A all’Empoli per poi dargli la possibilità di maturare seguendolo al Napoli. In azzurro quest’anno ha giocato molto meno con le voci di calciomercato già partite in estate.

Hysaj alla Juventus, Calciomercato: le alternative

Quali sono le alternative a Hysaj sul calciomercato per la Juventus? Il terzino albanese piace ai bianconeri, ma occhio anche a un altro pupillo di Maurizio Sarri e cioè Emerson Palmieri del Chelsea. Senza considerare Thomas Meunier del Paris Saint German che ha anche un contratto in scadenza nel giugno del 2020.

