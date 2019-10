Il calciomercato Juventus potrebbe molto presto regalare un rinforzo con la sessione di riparazione di gennaio che ormai è alle porte.

Stiamo parlando dell’algerino classe 1996 del Nizza Youcef Atal. Si tratta di un terzino destro di grande qualità che viene considerato un futuro campione tanto che la sua valutazione si aggira attorno ai 25 milioni di euro. I bianconeri ci provano e sondano.

Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa in difesa

Tuttosport parla del calciomercato Juventus in riferimento soprattutto alla situazione terzini. Al momento in rosa ce ne sono solo due arruolabili e cioè Juan Cuadrado e Alex Sandro. Rimangono in bilico invece le posizioni di Mattia De Sciglio e Danilo che sono infortunati. Per questo Atal potrebbe essere una buona alternativa sulla corsia.

Giocatore di corsa e di personalità è anche molto giovane, visto che a 23 anni ha una discreta esperienza e anche la possibilità di crescere ancora. Bisogna però fare attenzione anche alla concorrenza che arriva da un calciatore che avrà modo di dimostrare tutto il suo valore.

Le alternative

Non si parla solo di lui su Tuttosport perché per il battente destro di difesa sono numerose anche le alternative. Veltman, Meunier, Hakimi e Dumfries sono i nomi più papabili, rimane tra i possibili candidati anche l’albanese del Napoli, ed ex pupillo di Sarri, Hysaj.

