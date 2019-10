Demiral non sta convincendo né Maurizio Sarri né la Juventus: troppo presto per portarlo alla Juventus? Forse, intanto si valuta il prestito per lui.

Demiral non sta convincendo: nella sua unica prestazione in campionato, infatti, il difensore centrale arrivato in estate dal Sassuolo per la cifra di 18 milioni di euro ha deluso un po’ tutti. Dopo un precampionato da protagonista, infatti, il centrale classe 1998, giovanissimo, potrebbe essere ceduto in prestito dalla Juventus a qualche squadra: tutte le possibili destinazioni e chi potrebbe essere il suo sostituto alla corte di Sarri.

Demiral non convince, calciomercato Juventus: prestito a gennaio

Non è da escludere che Demiral lasci la Juventus in prestito a gennaio: difficilmente, infatti, per lui la presunta formula di trasferimento sarà diversa dal momento che l’investimento da parte della società di Corso Galileo Ferraris c’è stato.

Un’opzione plausibile per il prestito, secco, potrebbe essere quella del Milan, con i bianconeri che potrebbero parcheggiare il ragazzo tra le fila dei rossoneri e farlo crescere: alla corte di Pioli, però, riuscirà a trovare spazio? Al momento è ancora tutto da capire, ma sicuramente alla Vecchia Signora di spazio per lui non ce n’è.

A questo punto, però, Daniele Rugani potrebbe rimanere ancora per altri 6 mesi almeno in bianconero.

