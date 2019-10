Quale futuro per Gonzalo Higuain? L’attaccante argentino sembra essersi ripreso la Juventus, ma potrebbe tornare in Argentina a fine carriera.

Gonzalo Higuain si è definitivamente ripreso la Juventus. In questo primo scorcio di stagione l’argentino è tornato protagonista indiscusso e suon di gol, giocate di alta scuola e prestazioni superbe. Le reti con Bayer Leverkusen e Inter sono la dimostrazione perfetta della sua rinascita. Ma quale sarà il futuro del Pipita?

Higuain, rinnovo e poi River Plate?

Higuain potrebbe persino rinnovare il contratto che lo lega alla Juventus. Questo scadrà tra due anni, ma l’obiettivo della società piemontese potrebbe essere quello di un prolungamento che permetta di spalmare l’ingaggio dell’ex Napoli, che è senza alcun dubbio uno dei più pesanti in rosa. La trattativa non appare per nulla semplice, ma potrebbe entrare nel vivo già nelle prossime settimane. A far pendere l’ago della bilancia in favore della permanenza dell’argentino sono sicuramente le sue prestazioni, la sua continuità e il peso specifico dei suoi gol.

Il Pipita però, prima di appendere i suoi scarpini al chiodo, avrebbe un ulteriore sogno nel cassetto: tornare a indossare la maglia della River Plate, la prima squadra della sua carriera. A rivelarlo è stato suo padre in un’intervista rilasciata ‘Olè’: “Gonzalo ha ancora due anni di contratto con la Juventus, ma in realtà non ha mai chiuso le porte al River Plate. I miei figli sono cresciuti nel River e mi piacerebbe tornassero a giocarci un giorno“. Un ritorno a casa prima di smettere definitivamente: sembra essere questo uno degli obiettivi del buon Gonzalo. L’argentino però ora sembra esserec oncentrato solo sulla Juventus. Il campo lo sta dimostrando. Higuain è definitivamente tornato. E lo ha fatto alla sua maniera.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK