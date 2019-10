Juventus Bologna, Mihajlovic in panchina? L’allenatore ha deciso

Sinisa Mihajlovic vuole essere a tutti i costi in panchina durante Juventus Bologna. L’allenatore dei felsinei, che giocheranno in trasferta, vuole esserci.

Sinisa Mihajlovic, dopo aver scoperto di avere una bruttissima malattia e di stare combattendo con la leucemia, sembra sia meglio e per questo motivo vorrebbe essere in panchina in Juventus Bologna.

Mihajlovic in panchina? Juventus Bologna: la decisione del tecnico

Qualche indizio sulla sua presenza o meno in panchina sembra essere arrivata nella giornata di oggi quando Mihajlovic ha diretto l’intero allenamento dei rossoblu: la sua presenza in panchina di Juventus Bologna, gara che ricordiamo si giocherà sabato sera alle ore 20:45 allo Stadium di Torino, sembra essere molto probabile.

Una vera e propria gioia non solo per tutti i tifosi degli emiliani ma anche e soprattutto per tutti gli amanti del calcio che non vedono l’ora di poter riabbracciare un grande uomo ancor prima che un grande allenatore, che ha passato un brutto periodo. In bocca al lupo, mister: il calcio va oltre ai colori.

