Calciomercato Juventus, Manchester United si inserisce: Paratici furioso

Il Manchester United è pronto a fare lo sgarbo alla Juventus: vuole lo stesso obiettivo di calciomercato che piace moltissimo a Sarri. Lo scenario.

Saul dell’Atletico Madrid sembra essere definitivamente diventato un obiettivo di calciomercato Juventus che piace non solo a Fabio Paratici ma anche e soprattutto il Manchester United: i Red Devil potrebbero inaspettatamente inserirsi all’interno dell’affare per il pupillo di Maurizio Sarri, come finirà? E intanto c’è Mario Mandzukic di mezzo.

Calciomercato Juventus, Manchester United su Saul: Paratici furioso

Non si aspettava certamente questo sgarbo Fabio Paratici: lo United, infatti, si è messo nelle ultimissime ore, o almeno questo sembra essere il rumor di calciomercato che arriva direttamente dall’Inghilterrra, come riporta Calciomercato.it, su Saul Niguez.

Il ragazzo, un vero e proprio talento tra i più forti d’Europa, potrebbe inaspettatamente finire in Premier League con buona pace della Vecchia Signora che si ritroverebbe con un vero e proprio pugno di mosche in mano.

Come finirà? Staremo a vedere ma una cosa è certa: se ci sarà lotta, il futuro di Mario Mandzukic potrebbe non essere ai Diavoli Rossi.

