Sorge un problema di calciomercato Juventus non da poco per quanto riguarda la trattativa che porterebbe Mario Mandzukic al Manchester United. Le ultime.

Sorge un problema piuttosto importante nell’affare che dovrebbe in teoria portare Mario Mandzukic dalla Juventus al Manchester United. Il motivo è molto semplice: quando dovrà avvenire? Sembrerà forse una domanda banale ma di fatto non lo è.

Mandzukic e Manchester United, Calciomercato: rallentamento in vista

I bianconeri infatti vorrebbero lasciare Mandzukic allo United già nella sessione di calciomercato Juventus di gennaio, ma per i Red Devils questo non sarebbe ottimale.

Al contrario, preferirebbero rimandare il tutto a giugno. Questa divergenza di vedute, infatti, non è da poco dal momento che potrebbe creare non pochi problemi nell’economia della cosa. Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane, anche perchè il prezzo di fatto è già stato fissato: 12 milioni di euro per il suo cartellino nelle casse della Vecchia Signora.

