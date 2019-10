Orsolini sogna di tornare alla Juventus. Per il classe ’97 oggi ci sarà la possibilità di mettersi in mostra in quello che potrebbe essere il suo stadio.

Oggi Juventus Bologna sarà senza alcun dubbio una sfida particolare per un giocatore dei felsinei. Il riferimento ovviamente è a Orsolini. Il classe ’97 ha infatti il sogno nel cassetto di indossare un giorno la maglia dei bianconeri.

Orsolini alla Juventus, Calciomercato: un sogno che può diventare realtà

Un’opportunità che può comunque diventare realtà. Infatti la società bianconera potrebbe usufruire di una clausola di “recompra” da​ 20 milioni di euro. Questa però andrebbe esercitata entro l’estate del 2020. La cifra potrebbe alzarsi a 30 milioni di euro l’anno successivo, ossia nel 2021. Insomma, il sogno di Orsolini non appare poi così irrealizzabile.

Fabio Paratici sta comunque da tempo seguendo e monitorando con grande attenzione le prestazioni del calciatore del Bologna. Stasera per il 22enne ci sarà la grande occasioni di mettersi in mostra davanti a quelli che potrebbero essere i suoi tifosi in un futuro non troppo lontano. Orsolini affronterà la Juventus e proverà a fare uno sgambetto alla Vecchia Signora. Il suo sogno però è quello un giorno di fare parte del mondo bianconero, indossando quella maglia. E chissà che stasera non possa decidersi gran parte del suo destino e del suo futuro.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK