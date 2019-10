Video Juventus Bologna: gli highlights e le immagini di tutte le azioni salienti della partita. Clicca qui per vedere la sintesi.

I bianconeri di Maurizio Sarri questa sera hanno affrontato i felsinei di Sinisa Mihajlovic che era eccezionalmente in panchina questa sera nonostante i gravissimi problemi fisici che lo hanno debilitato in queste settimane ma che, per fortuna, sembrano andare verso la giusta direzione, in positivo.

Video Juventus Bologna: gol e highlights partita

E’ stata senz’altro una partita vera quello dello Stadium di Torino, come potete chiaramente vedere nel video Juventus Bologna, dove avrai l’opportunità di vedere i gol e gli highlights ufficiali della Serie A Tim proprio dal loro canale YouTube.

Non avevamo, comunque, dei dubbi sul fatto che sarebbe stata una gara vera, combattuta, nonostante la disparità sia economica (il monte ingaggi delle due squadre parla chiaro) sia, soprattutto, tecnica in campo: del resto, lo stipendio non scende in campo, ma sul rettangolo di gioco ci vanno i giocatori.

Come sempre il protagonista assoluto è stato Cristiano Ronaldo, ma sono stati moltissimi i giocatori che si sono messi in mostra durante questa sfida tra la Vecchia Signora ed i felsinei.

