Juventus, Pjanic suona la carica: Sarri ha cambiato tutto

Miralem Pjanic è protagonista di un inizio di stagione straordinario alla Juventus sotto la guida di Maurizio Sarri. Le sue parole suonano la carica.

Il suo impatto sulla stagione della Juventus è stato a dir poco impressionante: nonostante sia sempre rimasto nella stessa posizione, quella di regista, Miralem Pjanic sembra aver finalmente compiuto la svolta decisiva nella sua carriera.

Il merito? In parte anche a Maurizio Sarri che gli sta chiedendo di giocare da regista “alla Pirlo”, con passaggi lunghi in verticale, fraseggio veloce ed una personalità sempre in crescita. Ed in campo si vede eccome.

Juventus, Pjanic suona la carica: merito di Sarri

Il centrocampista ex Roma classe 1990 Pjanic della Juventus ha parlato ai microfoni di Sky nella giornata di oggi ed ha dichairato che in questo ruolo adesso si sente davvero in grande forma e soprattutto, a 29 anni, nel pieno della sua totale maturità calcistica.

Il gol di ieri sera contro il Bologna, al di là del fatto che sia stato decisivo per portare a casa i 3 punti, è stata la ciliegina sulla torta di una partita perfetta, con assist strepitosi per i compagni ed un calcio straordinario.

Il merito è di Sarri che, va detto, è stato in grado di valorizzarlo maggiormente rispetto a quanto fatto da Allegri. E adesso Pjanic non vuole più fermarsi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK