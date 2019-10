Calciomercato Juventus, duello internazionale per un attaccante

Fabio Paratici è iscritto alla corsa per un giovanissimo attaccanti che sta facendo benissimo in Portogallo: le ultime news di calciomercato Juventus.

La punta giovanissima in questione si chiama Fabio Silva, l’attaccante di 17 anni in forza al Porto che sta facendo davvero bene e sul quale hanno messo gli occhi moltissime squadre di mezza Europa: sarà duello tra Juventus ed Atletico Madrid per il calciomercato.

Calciomercato Juventus, Paratici sfida l’Atletico Madrid per un attaccante

Al momento il prezzo del cartellino del ragazzo è di circa 25 milioni di euro ma sembra essere destinato a salire nelle prossime settimane soprattutto se l’Atletico Madrid sfiderà i bianconeri: il calciomercato Juventus si infiamma sempre più.

Staremo a vedere che cosa accadrà e se il rapporto della Vecchia Signora con i Cholchoneros si incrinerà oppure no. Quel che è certo, però, è che la società di Corso Galileo Ferraris non è disposta ad andare oltre certe cifre ragionevoli, motivo per il quale se partirà, come prevedibile, un’asta, difficilmente i piemontesi andranno ad alzare ulteriormente la proposta economica per il cartellino.

